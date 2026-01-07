إيران تنفذ حكم الإعدام بحق عميل الموساد “علي أردستاني”

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، صباح اليوم الأربعاء 7 كانون الثاني/يناير 2026، تنفيذ حكم الإعدام بحق “علي أردستاني” ابن “أحمد”، أحد العناصر الرئيسية لجهاز الموساد الصهيوني في إيران، والذي كان متورطًا في نقل معلومات حساسة إلى الكيان الصهيوني.

وأوضح الموقع الإعلامي للسلطة القضائية أن تنفيذ الحكم تم بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية وتصديق الحكم من قبل محكمة النقض العليا في البلاد، ورفض طلب الاستئناف المقدم من المتهم.

وأشار الملف القضائي إلى أن المتهم جُند عبر الفضاء الافتراضي من قبل جهاز الموساد مقابل مبالغ مالية ووعود، وقام بتنفيذ مهام لصالح الجهاز تضمنت التقاط صور وفيديوهات لمواقع حساسة، وجمع معلومات عن شخصيات مستهدفة وتقديمها للموساد، كما كان على اتصال مباشر مع عملاء للكيان الصهيوني داخل البلاد، ولقاء أشخاص محددة الهوية لتسليم المعلومات التي جمعها.

وأضافت السلطات أن الاعترافات الصريحة للمتهم خلال التحقيقات والمحاكمة أكدت أن دافعه للخيانة كان الحصول على مكافأة مالية قدرها مليون دولار أمريكي وتأشيرة دخول إلى بريطانيا، وأنه كان على دراية تامة بطبيعة تعامله مع ضباط الموساد.

وبناء على التحقيقات والأدلة والمستندات واعترافات المتهم، قضت المحكمة بإعدامه، مؤكدة أن أنشطته الأمنية المخربة كانت جوهرية وتمثل دورًا رئيسيًا في تنفيذ خطط العدو داخل إيران.

المصدر: وكالة ارنا