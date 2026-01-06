الاتحاد الأوروبي مرتبك أمام تهديدات ترامب بغرينلاند

كشفت صحيفة بوليتيكو أن الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبة واضحة في بلورة موقف حازم إزاء تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيطرة على جزيرة غرينلاند، في ظل ما وصفته بردّ أوروبي باهت على التحركات الأميركية الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعاطي الأوروبي الخجول مع العملية الأميركية في فنزويلا، واختطاف رئيسها نيكولاس مادورو، يعكس حجم الإرباك داخل بروكسل، ويُبرز عجزها عن اتخاذ موقف صارم تجاه تهديدات ترامب المتعلقة بغرينلاند. ولفتت إلى أن المفوضية الأوروبية حاولت الفصل بين ملف فنزويلا وخطاب ترامب حول الجزيرة القطبية الشمالية، إلا أنها عجزت عن تقديم إجابة واضحة حول كيفية منع واشنطن من تنفيذ تهديداتها في حال قرر ترامب المضي قدماً.

وبحسب بوليتيكو، فإن غياب رؤية أوروبية موحدة للتعامل مع مثل هذه السيناريوهات يضع الاتحاد في موقف ضعيف، خصوصاً في ظل تصاعد الخطاب الأميركي الذي يمسّ مباشرة سيادة دول حليفة داخل الفضاء الأوروبي.

المصدر: نوفوستي