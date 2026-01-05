كوريا الشمالية تجري أول اختبار صاروخي للعام الجديد

قال الزعيمُ الكوريُ الشمالي كيم جونغ أون اِنَ السببَ وراءَ اجراءِ بيونغ يانغ أولَ عمليةِ إطلاقٍ لصواريخَ بالستيةٍ يعودُ الى الأزمةِ الجيوسياسية الأخيرةِ والأحداثِ الدوليةِ المعقدة ، وقال كيم ، تمَ إحرازُ تقدمٍ كبيرٍ أخيراً في إعدادِ القوى النوويةِ الكوريةِ الشماليةِ لحربٍ حقيقية.



ويومَ امسِ نَفذت بيونغ يانغ أولَ عمليةِ إطلاقٍ صاروخيٍّ لعامِ 2026، باستخدامِ ما وصفتهُ وكالةُ الأنباءِ المركزيةُ الكوريةُ بأنه نظامُ أسلحةٍ متطورٌ جديدٌ يَستخدمُ صواريخَ فرطَ صوتية، اختُبرَ للمرةِ الأولى في تشرينَ الأولِ/ أكتوبر الماضي.



المصدر: موقع المنار