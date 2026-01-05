مستشار القائد العام لحرس الثورة الإيرانية: الثبات والرد الحاسم يضمنان الأمن

أكد مستشار القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد رضا نقدي أن المرونة والتردد في مواجهة العدو لا يحققان الأمن، بل يشجعان على مزيد من العدوان والضغط، مشددًا على أن الثبات والرد الحاسم هما الضمانة الحقيقية للأمن.

وخلال حفل إحياء ذكرى استشهاد اللواء الحاج قاسم سليماني في مدينة جيرفت بمحافظة كرمان، أشار نقدي إلى أن تجارب اليمن ولبنان وفلسطين أثبتت أن المقاومة تُجبر العدو على التراجع، بينما يؤدي التردد إلى تصاعد الضغوط.

وأكد أهمية الوحدة الوطنية في منع أي عدوان، معتبرًا أن الحفاظ على تماسك الشعب يحصّن البلاد، كما شدد على أن العمل السياسي مشروط بالإيمان بولاية الفقيه والالتزام العملي بها.

ولفت إلى أن سر خلود الشهداء يكمن في الإخلاص والطاعة للولاية، معتبرًا أن مدرسة الشهيد سليماني تمثل نموذجًا للثبات والمسؤولية والمقاومة، مستشهدًا بدوره الحاسم في سوريا رغم استحالة النصر وفق التقديرات آنذاك.

وفي السياق نفسه، أشار نقدي إلى وثيقة الأمن القومي الأميركي لعام 2025، التي قال إنها أقرت بفشل الاستراتيجيات الأميركية في منطقة غرب آسيا على مدى العقود الماضية.

المصدر: وكالة إرنا