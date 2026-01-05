الإثنين   
    مقتل 32 عسكريًا كوبيًا في الاعتداء الأمريكي على فنزويلا

      أعلنت الحكومة الكوبية أن العملية العسكرية الأمريكية التي استهدفت فنزويلا أسفرت عن مقتل 32 ضابطًا من الجيش والشرطة الكوبيين، في أول إعلان رسمي عن حصيلة الضحايا الكوبيين.

      ووفق بيان بثّه التلفزيون الرسمي الكوبي ليل الأحد، فإن العسكريين القتلى كانوا ينفذون مهمة رسمية ضمن إطار تعاون عسكري مع الحكومة الفنزويلية، وبطلب مباشر منها.

      ولم تُوضح السلطات الكوبية طبيعة المهام التي كان الضباط يقومون بها، إلا أن هافانا تُعد حليفًا وثيقًا لكاراكاس، وقد أرسلت في السابق قوات عسكرية وأمنية لدعم الحكومة الفنزويلية.

      وفي تعليق له، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته من فلوريدا إلى واشنطن، إن “الكثير من الكوبيين قُتلوا بالأمس”، مضيفًا أنه “لا توجد أي وفيات في صفوف القوات الأمريكية”.

      المصدر: أسوشييتيد بريس

