    لبنان

    فيضانات الأنهر في عكار تغمر مساحات زراعية واسعة دون أضرار بالمنازل

      أدّت العاصفة الجوية المصحوبة بغزارة الأمطار خلال الساعات الماضية إلى ارتفاع منسوب الأنهر في محافظة عكار، حيث فاض النهر الكبير الجنوبي الفاصل بين لبنان وسوريا، ما تسبّب باجتياح مياهه للأراضي المحاذية له في عدد من البلدات العكارية، ولا سيما حكر الضهري والسماقيّة وغيرها، حيث غمرت السيول مساحات واسعة من الأراضي الزراعية دون تسجيل .

      كما ارتفع منسوب نهر الأسطوان بشكل لافت للمرة الأولى هذا العام، الأمر الذي انعكس ارتياحًا لدى المزارعين الذين استبشروا خيرًا بعد فترة من القلق بسبب الجفاف الذي طال العديد من الآبار الارتوازية في المنطقة.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

