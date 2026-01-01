الخميس   
   01 01 2026   
   11 رجب 1447   
   بيروت 12:50
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    حشود تركية تندد بالإبادة الصهيونية وتؤكد التضامن مع فلسطين

      شارك نحو 520 ألف شخص، اليوم الخميس، في مسيرة جماهيرية على جسر غالاطة في إسطنبول، في أول أيام العام الجديد، رفضًا للمجازر الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني وتضامنًا مع غزة.

      ونُظّمت المسيرة تحت مظلة “تحالف الإنسانية” و”منصة الإرادة الوطنية”، وبرعاية “وقف الشباب التركي”، تحت شعار: “لن نرضخ، لن نصمت ولن ننسى فلسطين، بمشاركة وزراء ومسؤولين وشخصيات سياسية وممثلين عن منظمات مجتمع مدني.

      وتأتي المسيرة في ظل استمرار حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تصعيد متواصل في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

      المصدر: وكالة الأناضول

      مواضيع ذات صلة

      ضغوط أميركية تسرّع فتح معبر رفح بعد لقاء نتنياهو وترامب

      ضغوط أميركية تسرّع فتح معبر رفح بعد لقاء نتنياهو وترامب

      تركيا تعفي الصينيين من تأشيرة الدخول ابتداءً من 2026

      تركيا تعفي الصينيين من تأشيرة الدخول ابتداءً من 2026

      انتقادات دولية لحظر كيان العدو منظمات إنسانية بالأراضي الفلسطينية وغزة

      انتقادات دولية لحظر كيان العدو منظمات إنسانية بالأراضي الفلسطينية وغزة