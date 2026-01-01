حشود تركية تندد بالإبادة الصهيونية وتؤكد التضامن مع فلسطين

شارك نحو 520 ألف شخص، اليوم الخميس، في مسيرة جماهيرية على جسر غالاطة في إسطنبول، في أول أيام العام الجديد، رفضًا للمجازر الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني وتضامنًا مع غزة.

ونُظّمت المسيرة تحت مظلة “تحالف الإنسانية” و”منصة الإرادة الوطنية”، وبرعاية “وقف الشباب التركي”، تحت شعار: “لن نرضخ، لن نصمت ولن ننسى فلسطين“، بمشاركة وزراء ومسؤولين وشخصيات سياسية وممثلين عن منظمات مجتمع مدني.

وتأتي المسيرة في ظل استمرار حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تصعيد متواصل في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

المصدر: وكالة الأناضول