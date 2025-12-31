الأربعاء   
    عربي وإقليمي

    أردوغان يحذر من الاستفزازات شرق المتوسط ويؤكد استمرار الإصلاحات الاقتصادية

      أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في رسالة مصورة بمناسبة العام الجديد، أن بلاده تتابع عن كثب تصاعد الاستفزازات والتهديدات التي تستهدف مصالحها والشعب القبرصي التركي في شرق المتوسط، مشدداً على عدم غض الطرف عن أي محاولات لفرض الأمر الواقع أو القرصنة.

      وفي الشأن الدولي، أكد أردوغان “استمرار جهود بلاده لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وتحقيق سلام عادل ودائم،” بينما أشار إلى المكاسب الاقتصادية التي حققتها تركيا خلال العام الماضي، مع مواصلة خفض التضخم وتعزيز احتياطيات البنك المركزي ورفع الإنتاج والاستثمار والتوظيف والصادرات.

      وأشار أردوغان إلى خطط تنفيذ “برنامج قرن تركيا للإصلاحات” خلال العام الجديد، مع التركيز على استمرار الإصلاحات الاقتصادية خطوة بخطوة بدعم البرلمان.

      المصدر: وكالة الأناضول

