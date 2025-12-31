تعيين العميد أحمد وحيدي نائباً للقائد العام للحرس الثوري الإيراني

بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة الايرانية الامام السيد علي الخامنئي، تم تعيين العميد أحمد وحيدي نائبًا للقائد العام للحرس الثوري الإيراني.

وأُقيم حفل وداع لنائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حيث تم خلاله، بأمر من الامام السيد علي الخامنئي، تقديم العميد أحمد وحيدي نائبًا للقائد العام للحرس الثوري، وتم خلاله الإشادة بخدمات العميد علي فدوي.

وفي نص أمر الامام الخامنئي وردت توقعات من نائب القائد العام الجديد للحرس الثوري الإيراني، تتضمن “القيام بدور جهادي وثوري في رفع مستوى الجاهزية العملياتية، والمضي قدماً في تنفيذ مهام الحرس الثوري، وتسريع تلبية الاحتياجات الروحية والمعيشية للأفراد، والتفاعل الفعال مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، مع مراعاة توجيهات القائد العام للحرس الثوري”.

كما أعرب الامام عن تقديره لجهود وخدمات العميد علي فدوي خلال فترة ولايته، وتمنى له ولجميع قادة الحرس الثوري دوام التوفيق والنجاح.

وفي الحفل، أعرب العميد أحمد وحيدي أيضاً عن تقديره لجهود العميد فدوي، مؤكداً “مواصلة العمل الجهادي جنباً إلى جنب مع القائد العام للحرس الثوري وهيئة الحرس الثوري الإسلامي”، قائلاً: “آمل أن أتمكن، كخادم متواضع، من المساهمة في إنجاز مهام الحرس الثوري وخدمة هذا الشعب العظيم”.

المصدر: مهر