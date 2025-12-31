الأربعاء   
   31 12 2025   
   10 رجب 1447   
   بيروت 11:50
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    وزير العمل بحث مع اتحاد الوفاء في قضايا عمالية :العمل على ملف مجالس العمل التحكيمية بات في مراحله النهائية

      استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر صباح اليوم وفدًا من اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان برئاسة علي طاهر ياسين، وضم عددًا من أعضاء مجالس العمل التحكيمية.

      وخلال اللقاء، عرض الوفد جملة من القضايا والمشاكل العمالية، وفي مقدمها ملف مجالس العمل التحكيمية وما يرافقه من تحديات تؤثر على حسن سير العمل وإنجاز الملفات العالقة.

      من جهته، أكد الوزير حيدر أن “ملف مجالس العمل التحكيمية يشكل أولوية أساسية لديه منذ توليه مهامه”، مشيرًا إلى أن “العمل عليه بات في مراحله النهائية، وأنه وقع المرسوم المتعلق بتفعيل هذه المجالس، في إطار خطة واضحة لإعادة انتظام عملها وتسريع البت بالقضايا العمالية بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      الوزير محمد حيدر يدين العدوان على الضاحية: جريمة حرب واضحة تستدعي إدانة دولية عاجلة

      الوزير محمد حيدر يدين العدوان على الضاحية: جريمة حرب واضحة تستدعي إدانة دولية عاجلة

      الوزير حيدر: وزارة العمل ستضمن الاستقرار المهني والاجتماعي لعمال شركة تنورين عقب إقفالها

      الوزير حيدر: وزارة العمل ستضمن الاستقرار المهني والاجتماعي لعمال شركة تنورين عقب إقفالها

      وزير العمل يعلن عن خطوات اصلاحية داخلية في الوزارة

      وزير العمل يعلن عن خطوات اصلاحية داخلية في الوزارة