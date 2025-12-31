الأربعاء   
    عربي وإقليمي

    الحرس الثوري الايراني يعلن القبض على خلية إرهابية في مدينة سراوان

      ألقت قوات الحرس الثوري الايراني القبض على فريق تابع لجماعات إرهابية ومعادية في سراوان، بعد أن حاول التخطيط لاغتيال قوات الأمن الايرانية.

      وأعلن مكتب العلاقات العامة في مقر قيادة القدس التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني: “أُلقي القبض على فريق تابع لجماعات إرهابية ومعادية في سراوان، بعد أن حاول التخطيط لاغتيال قوات الأمن”.

      وفي إطار العملية العسكرية “شهداء الأمن 2″، تم تحديد هوية فريق إرهابي نفّذ العديد من العمليات الإرهابية في منطقة سراوان خلال العام الماضي، وذلك من خلال إجراءات استخباراتية.

      وأقرّ المقبوض عليهم في اعترافاتهم بأنهم كانوا يخططون لاغتيال قوات الأمن في منطقة سراوان بأوامر من جماعات إرهابية ومعادية.

      المصدر: مهر

