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    الحرس الثوري الايراني: ردنا سيكون أشد من السابق في كل مرة ينتهك فيها العدو وقف إطلاق النار

      أعلن الحرس الثوري الايراني في بيان اليوم الأحد أن “القوات البحرية والجوفضائية التابعة له ردّت بحزم على الاعتداءات الأمريكية الأخيرة”، مؤكدًا أن “التعامل مع السفن المخالفة سيكون أكثر صرامة من السابق، وأن أي اعتداء جديد من قبل العدو، مهما كان مبرره أو حجم أهدافه، سيُواجَه بردّ ساحق”.

      وجاء في البيان الموجّه إلى الشعب الإيراني:

      نفّذ أبناء الشعب في القوات البحرية والجوفضائية لحرس الثورة، بين الساعة الثانية والثالثة فجر اليوم الأحد، عملية مشتركة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، استهدفت ثمانية مواقع وبنى تحتية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت، ومقر الأسطول الخامس في ميناء سلمان بالبحرين، ما أدى إلى تدميرها، وذلك ردًا على الاعتداءات الأمريكية الأخيرة.

      وأوضح البيان أن القوات الأمريكية كانت قد هاجمت، فجر اليوم، خمسة مواقع ساحلية تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بذريعة تصدي القوات البحرية لحرس الثورة لإحدى السفن المخالفة.

      وأضاف أن تفاهم إسلام آباد ينص على أن ترتيبات مراقبة الملاحة في مضيق هرمز تتم بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن الآن فصاعدًا سيجري التعامل مع السفن المخالفة بحزم أكبر من السابق. كما أن أي اعتداء جديد من قبل العدو، مهما كان مبرره، أو استهدف مواقع محدودة الأهمية، سيُواجَه بردّ ساحق.

      وختم البيان بالتأكيد أن أي خرق لوقف إطلاق النار يُعد مخالفة للبند الأول من تفاهم إسلام آباد، وسيؤدي إلى وقف جميع المسارات ذات الصلة.

      المصدر: موقع المنار

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