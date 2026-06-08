الإثنين   
   08 06 2026   
   22 ذو الحجة 1447   
   بيروت 12:53
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    الحرس الثوري الايراني: رددنا على اعتداء العدو على الصناعات البتروكيميائية

      أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الايراني أنه “قام مقاتلو القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، ردًا على اعتداء العدو الأمريكي-الصهيوني على إحدى الصناعات البتروكيميائية، قبل دقائق باستهداف صناعات مماثلة في حيفا بهجوم صاروخي”.

      كما حذرت أنه “لقد بدأ العدو الصهيوني، من خلال استهداف الأهداف غير العسكرية وضرب الصناعات النفطية، لعبة خطيرة، ستشمل تداعياتها جميع أهداف الطاقة في المنطقة، وستكون الولايات المتحدة، باعتبارها المُشعل الرئيسي لهذا الميدان، مسؤولة عن عواقبها على الاقتصاد العالمي”.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      الحرس الثوري الايراني: استهدفنا القاعدة الجوية التي انطلق منها الهجوم الأميركي على برج اتصالات في مدينة سيريك

      الحرس الثوري الايراني: استهدفنا القاعدة الجوية التي انطلق منها الهجوم الأميركي على برج اتصالات في مدينة سيريك

      بالفيديو | الرد الايراني على الإعتداء الأمريكي فجر اليوم

      بالفيديو | الرد الايراني على الإعتداء الأمريكي فجر اليوم

      حرس الثورة الايراني: استهداف قاعدة جوية أميركية ردًا على الاعتداء على مطار بندرعباس يشكّل إنذارًا جديًا للعدو

      حرس الثورة الايراني: استهداف قاعدة جوية أميركية ردًا على الاعتداء على مطار بندرعباس يشكّل إنذارًا جديًا للعدو