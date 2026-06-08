الحرس الثوري الايراني: رددنا على اعتداء العدو على الصناعات البتروكيميائية

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الايراني أنه “قام مقاتلو القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، ردًا على اعتداء العدو الأمريكي-الصهيوني على إحدى الصناعات البتروكيميائية، قبل دقائق باستهداف صناعات مماثلة في حيفا بهجوم صاروخي”.

كما حذرت أنه “لقد بدأ العدو الصهيوني، من خلال استهداف الأهداف غير العسكرية وضرب الصناعات النفطية، لعبة خطيرة، ستشمل تداعياتها جميع أهداف الطاقة في المنطقة، وستكون الولايات المتحدة، باعتبارها المُشعل الرئيسي لهذا الميدان، مسؤولة عن عواقبها على الاقتصاد العالمي”.

المصدر: موقع المنار