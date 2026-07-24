حرس الثورة الايراني يعلن استهداف مخزن ذخيرة ضخم في القاعدة الأمريكية “علي السالم” بواسطة طائرات مسيّرة انتحارية

توجه بيان لحرس الثورة الإسلامية في ايران اليوم الجمعة إلى “شعب إيران الإسلامية البطل الواعي والناهض”؛ قائلاً إن “استمرار حضوركم المذهل، أيها الشعب الصانع للتاريخ، يدعو العالم إلى الانتفاض في مواجهة الظالمين والمتجبرين، وإن وقود صواريخ وطائرات مسيّري المجاهدين هو لقمع الاستكبار.”

وتابع البيان “استمرارًا للعمليات التأديبية ضد الجيش الأمريكي قاتل الأطفال، وردًا على جرائم الشيطان الأكبر، استهدف مقاتلو الإسلام قبل ساعات، في الموجة الـ٢٧ من عملية «نصر ٢» وبالرمز المبارك “يا أبا صالح المهدي أدركني”، مخزن ذخيرة ضخمًا جدًا في القاعدة الأمريكية علي السالم، بواسطة إطلاق طائرات مسيّرة انتحارية فائقة الثقل ومتطورة، وتم تدميره بالكامل بانفجارات متتالية”.

وقال إنه “بالتزامن، تعرضت هنغارات إيواء أفراد هذه القاعدة للهجوم، حيث دُمّرت ٦ هنغارات كبيرة بالكامل، وأُلحقت أضرار جسيمة بثلاث هنغارات أخرى، وقُتل وأُصيب عدد كبير من عناصر العدو.”

كما أشار إلى أن “العدو الأمريكي، الذي تكبّد في الحرب المفروضة الأخيرة التي استمرت ٥ أشهر مئات القتلى وأكثر بكثير من ذلك من الجرحى، وأن الإجلاء اليومي لأعداد كبيرة من جرحاه بواسطة طائرات الإسعاف إلى المستشفى الأمريكي في ألمانيا يُعد دليلًا واضحًا على هذه الخسائر الكبيرة، يدّعي عبر الكذب على شعبه أنه تكبّد أقل من ٢٠ قتيلًا”.

وأكد أنه “تقع على عاتق وسائل الإعلام الأمريكية مهمة التحقيق في حقائق هذه الحرب، والخسائر الكبيرة للجيش الأمريكي، والأضرار الجسيمة التي لحقت به، وأرقام التكاليف التي تُخفى جميعها عن أنظار الشعب، وكشف الأرقام الحقيقية وأساليب الرقابة التي يمارسها الحكام الكاذبون”، لافتاً إلى أن “العمليات التأديبية ضد المعتدين مستمرة.”

المصدر: موقع المنار