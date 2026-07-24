الجيش الايراني: استهداف مخازن ومواقع للجيش الأميركي

أعلن الجيش الإيراني اليوم الجمعة أنه “في المرحلة الخامسة والعشرين من عملية صاعقة، استهدف جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قبل ساعات، رداً على اعتداءات العدو المتسلّط، ومخازن تجهيزات الجيش الإرهابي الأمريكي في معسكر العُديري، وموقع تمركز العسكريين الأمريكيين في معسكر الدوحة، وموقع تمركز قوات العدو المتكبّر في معسكر عريفجان في الكويت، بواسطة الطائرات المسيّرة الانتحارية من طراز آرش”.

وأعلن بيان الجيش الايراني” استمرار سلسلة العمليات المكثفة بالطائرات المسيّرة والصواريخ رداً على أعمال العدو الخبيث”، لافتاً إلى أن “تهديدات رئيس الولايات المتحدة النرجسي تعزّز عزم وإرادة الشعب والقوات المسلحة في مواجهة المعتدين”.

وقال إن “أي مغامرة غير حكيمة وفتح جبهة جديدة هو تكرار واستمرار للأخطاء الاستراتيجية للعدو وتجربة ما تم اختباره، الأمر الذي سيؤدي إلى خزي العدو ورفعة واقتدار إيران العزيزة”.

المصدر: موقع المنار