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    تقارير مصورة

    الاحتلال يواصل اعتداءاته على الجنوب.. غارات وتفجيرات تطال بلدات حدودية

    تحت غطاء اتفاق الإطار مع السلطة اللبنانية، يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، وسط استمرار الخروقات والغارات على البلدات والقرى الجنوبية.

    وفي هذا السياق، شنّ الطيران الحربي المعادي مساء أمس غارتين على بلدة دير سريان بعد غارتين نفذتهما طائرات مسيّرة، كما استهدف منطقة وادي الخنازير في محيط بلدة القصير، إضافة إلى قصف منطقة علي الطاهر بعدد من القذائف المدفعية.

    كما نفّذ جيش الاحتلال تفجيرات في بلدات الخيام، مركبا، حداثا، كونين، الطيري، وعند أطراف المنصوري – مجدل زون.

    وفي ساعات الصباح، استهدفت مدفعية العدو مدينة الخيام بالتزامن مع تنفيذ عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة.

    وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت أمس سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية في النبطية الفوقا، ما أدى إلى إصابة مسعفين بجروح.


    ومن جنوب لبنان ينضم إلينا مراسلنا هاشم السيد حسن.

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