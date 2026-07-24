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    حرس الثورة الاسلامية: نحذر المواطنين بالدول التي تنتشر فيها القوات الأمريكية بالابتعاد لمسافة 500 متر عن أماكن إقامة العسكريين الأمريكيين

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