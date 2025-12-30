طهران تحيي ملحمة «9 دي»… الشعب الإيراني يجدد ولاءه للنظام والولاية

لمناسبة ذكرى ملحمة 9 دي 1388هـ.ش (30 كانون الأول/ديسمبر 2009)، احتشد مئات المواطنين، اليوم الثلاثاء، في ساحة الإمام الحسين (ع) بالعاصمة الإيرانية طهران، حاملين الأعلام واللافتات الثورية، لتجديد وحدتهم وبصيرتهم وولائهم للنظام وولاية الفقيه، في تجمع شعبي جسّد مزيجاً من الحماس الثوري والوعي الديني والحضور العائلي المميّز.

وتوافدت، اليوم الثلاثاء، مختلف شرائح الشعب الإيراني إلى ساحة الإمام الحسين (ع) في طهران، رافعين الأعلام واللافتات الثورية، لتأكيد ولائهم للنظام والولاية، حيث امتلأت الساحة بالمشاركين الذين استقروا بهدوء في الأماكن المخصّصة لهم، وسط أجواء معنوية وحماسية سادتها الهتافات والأناشيد الوطنية والوحدوية.

وتميّز الحضور بتنوّعه، إذ ضمّ العائلات والأطفال والشباب، إلى جانب طلاب الجامعات، والتجّار، والعمّال، والمعلمين، ما عكس وحدة اجتماعية واسعة، واستمرارية ملحمة 9 دي (30 كانون الأول/ديسمبر، ذكرى المسيرات الشعبية التي أحبطت الفتنة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009) عبر الأجيال.

وساهمت مجموعات متطوّعة في توزيع الشاي والمواد الثقافية، فيما تولّت قوات الأمن وفرق الخدمات دورها بفاعلية في تنظيم الحشود وتأمين الأجواء المناسبة لهذا التجمع.

كما أضفت التلاوات القرآنية والأناشيد الدينية أجواء روحانية على المراسم، في حين شكّلت صور الإمام الخميني (رض) وقائد الثورة ولافتات الثورة مشهداً رمزياً لوحدة الشعب وصموده.

وفي ختام المراسم، جدّد المشاركون ولاءهم لقيم الثورة الإسلامية وولاية الفقيه ومبادئ الإمام الخميني (رض)، مؤكدين أن ملحمة 9 دي تمثّل رمزاً لحضور الشعب الواعي والمؤثر في اللحظات الحاسمة والمصيرية للبلاد.

المصدر: وكالة ارنا