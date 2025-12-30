حمدان يستقبل وفداً من حركة فتح ويؤكد ثبات العلاقات النضالية ووحدة الهدف الفلسطيني

استقبل العميد مصطفى حمدان، أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين «المرابطون»، وفداً من حركة فتح ضمّ أمين سر الحركة في بيروت خالد عبادي، وعضو قيادة إقليم الحركة محمد دبدوب، وذلك في مقرّ المرابطون.

وخلال اللقاء، وجّه وفد حركة فتح دعوة إلى العميد مصطفى حمدان للمشاركة في المهرجان السياسي المركزي، بمناسبة الذكرى الحادية والستين لانطلاقة الثورة الفلسطينية، المقرر إقامته في مدينة صيدا.

وأكد المجتمعون ثبات العلاقات النضالية بين حركتي فتح والمرابطون، مشددين على أن فلسطين الحرة العربية تبقى الهدف الأسمى في كفاحهما الواحد والملتحم. كما شددوا على أن ذكرى الانطلاقة والرصاصة الأولى عام 1965 لرجال العاصفة ستبقى منارة ومثلاً ومثالاً للعمل الفدائي الحقيقي، رغم الواقع المرير والصعب الذي تعيشه الأمة العربية.

وأشار المجتمعون إلى أن حركة فتح، بقيادتها ورجالها وشهدائها وأسراها، ستبقى شعلة الكفاح المسلح الفلسطيني.

المصدر: موقع المنار