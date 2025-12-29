فيديوغراف | عام 2025 في إيران: صمود سياسي وتوازن بين الدبلوماسية والمواجهة

شهد عام 2025 تحركات إيرانية مكثفة على المستويات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية، في واحد من أكثر الأعوام حساسية في تاريخها المعاصر. عززت طهران شراكاتها الدولية، ولا سيما مع روسيا والصين، ووسّعت حضورها في أطر متعددة الأطراف مثل منظمة شنغهاي ومجموعة البريكس، في مسعى لكسر الأحادية الدولية وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي.

عسكريًا، رفعت إيران مستوى جاهزيتها عبر مناورات مشتركة وبرية وبحرية وجوية، في وقت واصلت إقليميًا سياسة تثبيت الاستقرار وتعزيز العلاقات مع دول الجوار. دبلوماسيًا، شكّل استئناف المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية محطة بارزة، قبل أن يتعقّد المشهد مع العدوان الصهيوني في حزيران، والذي واجهته إيران في حرب استمرت 12 يومًا وأسفرت عن ترسيخ معادلات ردع جديدة.

بالتوازي، لعبت إيران دورًا محوريًا في دعم القضية الفلسطينية ومساندة لبنان دبلوماسيًا وسياسيًا وإنسانيًا، فيما سعت اقتصاديًا إلى توسيع شراكاتها عبر معارض واتفاقيات دولية، محققة أرقامًا قياسية في إنتاج وتصدير النفط رغم العقوبات. واختُتم العام بتعزيز البعد الثقافي والتعاون الإقليمي، لتخرج إيران من 2025 وقد كرّست موقعها كلاعب فاعل يجمع بين الدبلوماسية النشطة والصلابة الأمنية وتعدد الشراكات الدولية.

المصدر: موقع المنار