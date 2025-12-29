الرئيس بري استقبل وزير البترول المصري واللواء عبد الله مع وفد من ضباط قوى الأمن الداخلي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، في حضور سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان علاء موسى . وتم عرض للاوضاع العامة وعلاقات التعاون الثنائي بين لبنان ومصر في مختلف المجالات،إضافة الى توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية لتلبية لبنان احتياجاته من الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية من الجانب المصري .

واستقبل بري المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله مع وفد من ضباط قيادة قوى الامن الداخلي في زيارة تهنئة لمناسبة الاعياد المجيدة وحلول العام الجديد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام