العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم الخميس 4-6-2026

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الخميس 04/06/2026، 25 بيانًا عسكريًّا وفقًا للآتي:

1- السّاعة 12:00 أمس الأربعاء 03-06-2026‏ تصدي لمسيّرة إسرائيليّة من نوع “هرمز 450 – زيك” في أجواء مدينة النبطيّة بالأسلحة المناسبة وإجبارها على المغادرة.

2- السّاعة 13:30 أمس الأربعاء 03-06-2026‏ تصدي لمسيّرة إسرائيليّة من نوع “هرمز 450 – زيك” في أجواء وادي الحجير بالأسلحة المناسبة وإجبارها على المغادرة.

3- السّاعة 15:30 أمس الأربعاء 03-06-2026‏ تصدي لمسيّرة إسرائيليّة من نوع “هرمز 450 – زيك” في أجواء القطاع الغربيّ جنوب لبنان بصاروخ أرض جو وإجبارها على المغادرة.

4- السّاعة 20:00 و21:00 أمس الأربعاء 03-06-2026‏ استهداف تجمّعات لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشّقيف وفي بلدة رشاف جنوب لبنان بِسربَين من المُسيّرات الانقضاضيّة.

5- السّاعة 22:30 أمس الأربعاء 03-06-2026‏ استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة لبلدة يحمر الشّقيف جنوب لبنان بصلية صاروخيّة.

6- السّاعة 00:15 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة جنوب لبنان بصلية صاروخيّة.

7- السّاعة 00:20 استهداف تموضع قيادي تابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشّقيف التّاريخيّة جنوب لبنان بمسيّرتين انقضاضيّتين.

8- السّاعة 02:45 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة جنوب لبنان بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

9- السّاعة 08:00 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة جنوب لبنان بِصَليتين صاروخيّتين.

10- السّاعة 14:00 تصدي لمسيّرة إسرائيليّة من نوع “هرمز 450 – زيك” في أجواء بلدتَي كفرملكي – جباع بالأسلحة المناسبة وإجبارها على المغادرة.

11- السّاعة 16:00 استهداف دبّابتي ميركافا في محيط قلعة الشّقيف التّاريخيّة بالأسلحة المناسبة ما أدّى إلى تدميرهما.

12- السّاعة 16:00 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع نمر الجمل المستحدث بمسيّرتين انقضاضيّتين.

13- السّاعة 16:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشّقيف التّاريخيّة بقذائف المدفعيّة.

14- بين السّاعة 16:30 والسّاعة 23:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشّقيف التّاريخيّة بقذائف المدفعيّة على ثلاث دفعات.

15- بين السّاعة 16:30 والسّاعة 23:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشّقيف التّاريخيّة بصلية صاروخيّة كبيرة على ثلاث دفعات.

16- السّاعة 16:50 استهداف مركز مستحدث للدعم اللّوجستيّ تابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في أطراف بلدة يحمر الشقيف بمسيّرتين نوعيّتين.

17- السّاعة 17:15 استهداف دبّابة ميركافا في محيط قلعة الشّقيف التّاريخيّة بصاروخ موجّه ما أدّى إلى تدميرها.

18- السّاعة 18:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشّقيف التّاريخيّة بالصواريخ الثقيلة.

19- السّاعة 18:45 استهداف الموقع المستحدث التابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة العويضة في بلدة العديسة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

20- السّاعة 19:30 استهداف دبّابتي ميركافا في محيط قلعة الشّقيف التّاريخيّة بمحلقتَي أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابات مؤكّدة.

21- السّاعة 20:30 استهداف دبّابة ميركافا في محيط قلعة الشّقيف التّاريخيّة بصاروخ موجّه ما أدّى إلى تدميرها.

22- السّاعة 21:00 استهداف قوّة إسرائيليّة تتحرّك في مدينة الخيام بصلية

صاروخيّة على دفعتين.

23- السّاعة 22:10 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بصلية صاروخيّة.

24- السّاعة 23:40 استهداف دبّابة ميركافا في محيط قلعة الشّقيف التّاريخيّة بصاروخ موجّه ما أدّى إلى تدميرها.

25- السّاعة 23:50 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشّقيف التّاريخيّة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

المصدر: الاعلام الحربي