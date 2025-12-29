طهران تحذر من «تفتيت» المنطقة بعد اعتراف نتنياهو بـ«أرض الصومال»

اتهمت طهران الكيان الصهيوني بالسعي إلى «تفتيت» المنطقة وجعلها «أكثر عُرضة» لاعتداءات هذا الكيان، عبر اعترافه بما يسمّى «أرض الصومال»، وفقاً لوكالة «تسنيم».

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحافي، اليوم، أنّ الاعتراف «لم يكن له أي معنى»، لأنّه صدر عن «كيان غير شرعي»، وكان يهدف فقط إلى «جعل المنطقة أقلّ قدرة على الدفاع عن نفسها».

ووصف بقائي الصومال بـ« الدولة الأم»، مشيراً إلى أن «الشعب الصومالي خرج محتجًّا» على الإجراء الذي يندرج في سياق «تهديد أمن المنطقة والبحر الأحمر».

وأمل بقائي في أن «يشكّل ذلك جرس إنذار للمجتمع الدولي بأنّ هذا الكيان معادٍ بطبيعته للسلام، وميله الدائم هو تأجيج التوتّر في المنطقة»، ، لافتاً إلى أنّ دول المنطقة «عبّرت بصوت واحد عن رفضها»، فيما أعلنت منظمة التعاون الإسلامي «موقفها الواضح ضد هذه الخطوة».

وفي ملف العقوبات، شدّد المتحدث على أنّ «العقوبات جريمة»، ووصفها بـ«الإرهاب الاقتصادي»، مؤكداً أنّ إيران «لم تقع في حالة جمود»، وأنّ وزارة الخارجية واصلت جهودها باعتبار رفع العقوبات «مهمة أساسية».

وفي ما يتعلّق بالوساطات، رحّب بقائي بمساعي العراق والدول الإقليمية، لكنه شدّد على أنّ أي مسار تفاوضي «يتطلّب التزام الأطراف بمبادئ التفاوض»، مؤكدًا أنّ إيران «كانت دائمًا ملتزمة بالدبلوماسية».

المصدر: موقع جريدة الأخبار