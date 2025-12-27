احتفال جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالذكرى 57 لتأسيسها في مخيم البداوي بطرابلس

نظّم مستشفى صفد التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني- إقليم لبنان، احتفالاً وطنياً بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لتأسيس الجمعية، في قاعة المستشفى داخل مخيم البداوي في مدينة طرابلس، بحضور رسمي وشعبي واسع.

افتُتح الحفل بالنشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني، تلاه كلمة ترحيبية لعريف الحفل ومسؤول الإعلام في الجمعية عامر عياش، ثم عرض فيديو وثائقي قصير عن قسم غسيل الكلى في المستشفى.

وفي كلمته، أكد أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في الشمال خالد عبود على “الدور الوطني والإنساني المتقدم الذي تؤديه جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني”، معتبرًا إياها “إحدى ركائز الصمود الفلسطيني”، ومشدّدًا على أن الجمعية “لم تكن يومًا مجرد مؤسسة طبية، بل مؤسسة وطنية حملت همّ الإنسان الفلسطيني وقضيته العادلة في أحلك الظروف، وساهمت في تعزيز صموده وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة”.

بدوره، نوّه ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر جهاد الحاج علي بجهود الجمعية، مؤكّدًا “أهمية الشراكة الإنسانية في الاستجابة للاحتياجات الصحية والطبية للاجئين الفلسطينيين، لا سيما في ظل الأزمات المتلاحقة والتحديات الإنسانية المتزايدة التي تواجه المخيمات”، ومثمّنًا “مستوى التعاون والتنسيق القائم بين الجانبين”.

كما ألقى المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، الدكتور محمد حمود، كلمة استعرض خلالها مسيرة التأسيس قبل سبعة وخمسين عامًا، والدوافع الوطنية والإنسانية التي رافقت انطلاقة الجمعية، متحدثًا عن حجم الخدمات الصحية والطبية التي تقدمها في قطاع غزة والضفة الغربية وفي مخيمات اللجوء والشتات “رغم شح الإمكانات والظروف الاستثنائية”.

وأكد حمود أن الجمعية “ستبقى ملتزمة برسالتها الإنسانية والوطنية، وستواصل العمل من أجل تخفيف معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني”، مشددًا على “أهمية دعم هذه المؤسسة العريقة لضمان استمرار خدماتها”. كما نقل تحيات رئيس الجمعية الدكتور يونس الخطيب، وتقديره لكل العاملين والداعمين والشركاء “الذين يساهمون في إنجاح رسالة الجمعية”.

المصدر: الوكالة الوطنية