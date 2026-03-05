“حماس” دانت استهداف مخيم البداوي: جريمة نكراء تتجاوز كل القوانين والأعراف

دانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيان، “العدوان الصهيوني الإجرامي المتواصل على لبنان والمخيمات الفلسطينية، وآخرها استهداف منزلا في مخيم البداوي في طرابلس وأدى إلى استشهاد عائلة فلسطينية مدنية وجرح آخرين”.

واعتبرت أن “هذه الجرائم النكراء تمثل عدوانا صهيونيا جديدا يتجاوز كل القوانين والأعراف الدولية ويشكل انتهاكا صارخا لسيادة لبنان واستهدافا مباشرا لشعبنا الفلسطيني في مخيمات اللجوء ويؤكد استمرار نهج الاحتلال الإجرامي في ملاحقة أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج”.

كما تقدمت الحركة بـ “خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الشهداء وإلى أهلنا في مخيم البداوي ومخيمات شعبنا في لبنان”، معتبرة ان “هذه الجرائم لن تفلح في كسر إرادة شعبنا أو ثنيه عن مواصلة نضاله حتى تحقيق أهدافه بالتحرير والعودة والاستقلال”، محملة “حكومة الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها”، ودعت “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إدانة هذا العدوان الخطير الذي يستهدف الأمن اللبناني ويهدد استقرار المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية