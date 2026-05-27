السيد فيصل شكر: المقاومة لقّنت الأميركي والإسرائيلي درساً قاسياً والعاقبة للمتقين

أكد نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر، خلال خطبة عيد الأضحى المبارك التي ألقاها في مسجد الإمام الحسن (ع) في بلدة النبي شيت، الثبات المطلق للمقاومة في مواجهة المشاريع الأميركية والصهيونية في المنطقة.

وشدد السيد شكر على أن المقاومة الإسلامية وقوات الثورة الإسلامية تمكنتا من تلقين العدوين الإسرائيلي والأميركي درساً قاسياً لا يمكن نسيانه، مؤكداً أن الفكر المحمدي الأصيل الممتد عبر التاريخ لا يمكن أن يُهزم.

وفي الشأن السياسي، دعا المسؤولين اللبنانيين إلى قراءة تاريخ المواجهة مع الولايات المتحدة و”إسرائيل”، وما حققته المقاومة من إنجازات على مدى أكثر من ثلاثة عقود، مؤكداً أن المرحلة الحالية لن تحمل إلا المزيد من الانتصارات بفضل تضحيات وثبات المجاهدين.

كما استحضر السيد شكر كلام سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رضوان الله عليه) قائلاً: “الأيام بيننا وبينهم، بيننا وبين الصهاينة والأميركيين، ولكن لن يكون نصر لهم طرفة عين أبداً.. هم يقدمون على القتل والتدمير ولكن العاقبة للمتقين”.