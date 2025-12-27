جبهة العمل الإسلامي في ذكرى إستشهاد حبّال ورفيقيه: للمضي في خيار المقاومة والجهاد

أكّدت جبهة العمل الإسلامي في لبنان، في بيان، في الذكرى ال 42 على إستشهاد قائد قوّات الفجر جمال حبّال ورفيقيه محمّد علي الشريف ومحمود الشريف في معركة مع العدو الصهيوني في صيدا العام 1983 “المضي قدماً في نهج وخيار المقاومة ونهج الجهاد والإستشهاد حتى النصر والتحرير” .

ولفتت الجبهة إلى أنّ هذه الذكرى “تأتي بمثابة تجديد للعهد وتأكيد أنّ المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير الأرض والمقدّسات، وهي بالتالي مناسبة جهاديّة عظيمة لتأكيد إستمراريّة المقاومة ضد الإحتلال ودعم غزّة العزّة”.

وأشارت الجبهة الى أنّ “تخليد ذكرى هؤلاء القادة الشهداء الأبطال الذين سطّروا ملحمة بطوليّة نادرة وفريدة مع العدو اليهودي الصهيوني المجرم ( لواء غولاني ) وأثخنوه جراحاً كبيرة عدداً وعدّة في العتاد والعتيد والجنود، هو إستمرار لخط ودرب المقاومة الطويل ولطريق ذات الشوكة المستمر في لبنان العنفوان والكرامة وفي غزّة العزّة”.

المصدر: الوكالة الوطنية