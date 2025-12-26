الجمعة   
    عربي وإقليمي

    حركة الجهاد الإسلامي تشيد بالعمليتين البطولتين في منطقتي بيسان والعفولة

    اشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالعمليتين البطولتين في منطقتي بيسان والعفولة، ظهر اليوم، واللتين أوقعتا عدداً من المستوطنين المحتلين بين قتيل وجريح.
    واكدت في بيان لها على أن” هذه العمليات البطولية تأتي رداً على سياسة الإجرام المتمادي بحق أبناء شعبنا في وطنه، وتأكيداً أنّ شعبنا متمسك بأرضه ووطنه وحقوقه مهما تعاظم عدوان الاحتلال وممارساته الإجرامية، بكل ما تحمله من حقد وتهجير وتدمير ممنهج وتنكيل بالأسرى، ورغم كل حرب الإبادة ومخططات الطرد التي تمارسها حكومة الاحتلال وجرائم المستوطنين”.
    وحمّلت الحكومات والأنظمة كافة المسؤولية عن تمادي الاحتلال في جرائمه بحق شعبنا، كما باقي شعوب منطقتنا، في ظل استمرار الصمت عن جرائمه وعدم ملاحقة مجرمي الحرب في الكيان ومحاسبتهم.
    واضافت في البيان “إننا إذ نشيد بهذه الأعمال البطولية، فإننا نؤكد أن شعبنا الفلسطيني وقواه المقاومة لن ترهبه حملات الاحتلال ولا إجراءاته القمعية، وأن شعبنا سيستمر في مقاومته حتى نيل الحرية وتحقيق التحرير”.

    المصدر: بيان

