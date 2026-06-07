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   21 ذو الحجة 1447   
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    عربي وإقليمي

    حركة الجهاد الإسلامي: نبارك العملية البطولية التي استهدفت مستوطنة كوخاف يائير ومداخل عدد من المستوطنات

    بسم الله الرحمن الرحيم

    بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بخصوص العملية البطولية في مستوطنة كوخاف يائير قرب قلقيلية:

    نبارك العملية البطولية التي استهدفت مستوطنة كوخاف يائير ومداخل عدد من المستوطنات بالقرب من قلقيلية قبل ظهر اليوم، وأوقعت عددا من الإصابات في صفوف المستوطنين الغاصبين لأرضنا.

    نؤكد أن هذه العملية هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق شعبنا، ونتيجة طبيعية للسياسات الإجرامية التي تنتهجها حكومة مجرمي الحرب في الكيان.

    وإذ نبارك هذه العملية، فإننا نسأل الله أن يتغمد منفذيها برحمته الواسعة.

    وإنه لجهاد… نصر أو استشهاد

    المصدر: بيان

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