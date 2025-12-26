حملة اقتحامات واعتقالات فجرًا طالت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية

نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها عمليات تفتيش للمنازل والعبث بمحتوياتها، وأسفرت عن اعتقال ثلاثة مواطنين فلسطينيين.

وفي شمال الضفة، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الشيخ الضرير عز الدين عمارنة، عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته في بلدة يعبد، جنوب غربي مدينة جنين.

#متابعة | قوات الاحتلال تعتقل الشيخ الضرير عز الدين عمارنة من منزله في بلدة يعبد جنوب غرب جنين pic.twitter.com/jESwc1Alon — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 26, 2025

#صور | جانب من التكسير والتدمير الذي لحق محتويات منزل المعتقل الشيخ عز الدين عمارنة عقب اقتحام قوات الاحتلال لبلدة يعبد .. pic.twitter.com/yViLvHcdxD — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 26, 2025

كما طالت الاعتقالات الشاب محمد السلوادي، بعد اقتحام منزل عائلته وتفتيشه في قرية تل، جنوب غربي مدينة نابلس، إضافة إلى اعتقال الشاب عدي صلاحات خلال اقتحام منطقة جبل أبو ظهير في مدينة جنين.

وشهدت مدينة نابلس اقتحامًا عسكريًا من جهة حاجز عورتا، حيث انتشرت آليات الاحتلال في محيط بلاطة البلد وقبر يوسف بالمنطقة الشرقية من المدينة، بالتزامن مع دهم عدد من المنازل في مخيم بلاطة للاجئين.

#شاهد | جانب من اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية. pic.twitter.com/uDgRjJPZFF — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 25, 2025

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مسجدًا في منطقة بلاطة البلد شرقي نابلس، ما أثار حالة من التوتر في المنطقة.

وامتدت الاقتحامات إلى منطقة رأس العاروض الواقعة بين بلدتي سعير والشيوخ شمال شرقي مدينة الخليل، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات.

كما شملت الحملة بلدتي دورا جنوب غربي الخليل، وعقابا شمالي طوباس، إلى جانب اقتحام مدينة طوباس ومخيم الفارعة للاجئين جنوبها، وبلدة بيتا جنوبي نابلس.

وتأتي هذه الاقتحامات ضمن سياسة التصعيد المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية، وسط تصاعد الاعتقالات والمداهمات اليومية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام