البنتاغون: الولايات المتحدة أكثر ضعفًا أمام التوسع العسكري الصيني

أقرّ تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية بأن الولايات المتحدة باتت أكثر عرضة للخطر بسبب التوسع العسكري السريع للصين، موضحًا أن الجيش الصيني يمتلك ترسانة ضخمة ومتنامية من الأسلحة النووية والبحرية والتقليدية بعيدة المدى، إلى جانب قدرات سيبرانية وفضائية تهدد الأمن الأمريكي بشكل مباشر.

وأشار التقرير المقدم إلى الكونغرس إلى أن جيش التحرير الشعبي الصيني يحرز تقدّمًا مطردًا نحو تحقيق أهدافه لعام 2027، بما في ذلك “النصر الاستراتيجي الحاسم” على تايوان، و”التوازن الاستراتيجي” مع الولايات المتحدة في المجال النووي، و”الردع والسيطرة الاستراتيجية” تجاه دول المنطقة الأخرى.

ولفت التقرير إلى أن القوات الصينية أجرت خلال 2024 مناورات مكثفة تشمل ضربات بحرية بعيدة المدى وتوغلات بحرية محتملة، بمدى يتراوح بين 1500 و2000 ميل بحري، ما قد يقوّض الوجود الأمريكي في أي نزاع محتمل بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

من جهته، أكد المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، أن بلاده مستعدة لتعميق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة على أساس المساواة، شريطة أن تلتزم واشنطن بعدم محاولة احتواء الصين أو إثارة نزاع.

المصدر: نوفوستي