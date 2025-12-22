ريابكوف يحذر من صدام بين روسيا و”الناتو” بسبب تحركات الاتحاد الأوروبي

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من صدام بين روسيا و”الناتو” على خلفية تحركات الاتحاد الأوروبي حتى في ظل السياسة الأمريكية المتوازنة في الآونة الأخيرة.

وقال ريابكوف في حديث له الاثنين “لا يزال خطر وقوع صدام بين روسيا وحلف شمال الأطلسي قائما بسبب تحركات الاتحاد الأوروبي حتى في ظل السياسة الأمريكية الحالية الأكثر توازنا والتي تُظهرها واشنطن تجاه روسيا، إلا أنه ما تزال هناك مخاطر كبيرة لحدوث صدام بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بسبب الإجراءات غير المناسبة والعدائية للدول الأوروبية”.

وأكد ريابكوف أن “روسيا تظهر أقصى درجات ضبط النفس، ردا على تحركات الناتو الاستفزازية وترسل إشارات تحذيرية إلى خصومها”، ولفت إلى أن “فرنسا وبريطانيا تنتقلان إلى مستوى جديد من التنسيق في المجال النووي وأن روسيا تعول على تلافي السيناريو السلبي بعد إنتهاء معاهدة “ستارت” الجديدة”، وأضاف أن “القيادة الروسية بصدد تحديد معايير الرد على التهديدات الناتجة عن نشر الغرب صواريخ متوسطة وقصيرة المدى”.

وتابع ريابكوف “من أكثر العوامل المُعقّدة هو إصرار الاتحاد الأوروبي على منع التقارب الروسي الأمريكي لحلّ النزاع في أوكرانيا، ومنع أي تحسّن في العلاقات الروسية الأمريكية”.

المصدر: روسيا اليوم