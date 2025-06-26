لبنان

وليد جنبلاط: ما زال لدينا إحتلال إسرائيلي ومن الضروري تطبيق الـ1701

قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في مؤتمر صحافي الخميس “علينا تقوية الجيش وقوى الأمن الداخلي والتركيز على أنّه ما زال لدينا إحتلال إسرائيلي وقرى مجروفة ومدمّرة ومن الضروري تطبيق القرار الـ1701”.

ولفت جنبلاط الى ان “هناك بعض الأبواق من الكتّاب ينهالون يوميا على حزب الله لتسليم السلاح ولكن ليس بهذه الطريقة نعالج الموضوع ويجب إعطاء الحقوق الكاملة للفلسطيني في لبنان بعيدًا عن الجنسية”، وتابع “السلاح يجب أن يكون بيد الدولة وحدها وإذا كان هناك من أحزاب لبنانية أو غير لبنانية تمتلك السلاح فيجب أن تسلمه بالطريقة المناسبة للدولة”.

واوضح جنبلاط “أبلغت الرئيس جوزاف عون أن في موقع ما في المختارة هناك سلاح وطلبت من الاجهزة المختصة تولي الموضوع الذي انتهى بالتسليم منذ 3 اسابيع او اكثر”، وأضاف “عملتُ على تجميع السلاح مركزيًا وهو سلاح حفيف ومتوسط سلّم إلى الدولة”.

واعتبر جنبلاط ان “سلاح الأجيال المُقبلة هو الذاكرة لذلك يجب أن نورّث ذاكرة البطولات والمقاومين في مواجهة إسرائيل وعملائها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام