الدنمارك: تعيين مبعوث أمريكي يعكس اهتمام ترامب المستمر بغرينلاند

أعلن وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين مبعوث خاص إلى غرينلاند يعكس استمرار الاهتمام الأمريكي بالجزيرة الاستراتيجية.

وأشار راسموسن، في بيان، إلى أن هذا التعيين يؤكد أن الولايات المتحدة ما زالت تولي غرينلاند أهمية خاصة، مؤكداً في الوقت نفسه تمسك بلاده بموقفها الداعي إلى احترام وحدة أراضي مملكة الدنمارك، مشدداً على أن هذا الالتزام يجب أن يلتزم به الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد أعلن الأحد تعيين حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند، بعدما سبق أن دعا مراراً خلال الأشهر الأولى من عودته إلى البيت الأبيض إلى فرض الولاية القضائية الأمريكية على الجزيرة، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية للسيطرة عليها، نظراً لأهميتها الاستراتيجية واحتوائها على موارد معدنية غنية.

وتعود القضية إلى أغسطس الماضي، عندما استدعى المسؤولون الدنماركيون السفير الأمريكي بعد تقارير تفيد بأن ثلاثة أشخاص على الأقل لهم صلات بترامب نفذوا عمليات تأثير سرية في غرينلاند. كما زار نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قاعدة عسكرية نائية في الجزيرة هذا العام واتهم الدنمارك بخفض الاستثمار فيها.

