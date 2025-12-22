انتشار أمني واسع في تايوان بعد هجوم الجمعة

شددت السلطات التايوانية إجراءاتها الأمنية في مراكز النقل بأنحاء الجزيرة، عقب هجوم طعن وقع يوم الجمعة في العاصمة تايبيه وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين، ما أثار صدمة واسعة في البلاد.

وأفادت وكالة بلومبيرغ بأن الشرطة انتشرت صباح الاثنين في محطات المترو الرئيسية بالعاصمة، بينما تحقق السلطات في بلاغات عن تهديدات بهجمات مماثلة، بينها حادث مرتبط بقنبلة في المترو.

وقال قائد شرطة تايبيه في قسم التحقيقات الجنائية، لو تشون هونغ، إنهم تلقوا عشرات التهديدات منذ وقوع الهجوم، مؤكداً تكثيف الوجود الأمني في مراكز النقل واحتفالات رأس السنة والحفلات الكبرى.

ووقع الهجوم على يد رجل يُدعى تشانغ وين (27 عاماً)، استخدم خلاله قنبلة دخان وسكيناً في محطة قطار رئيسية قبل مهاجمة أشخاص في منطقة تسوق قريبة، وأسفر الحادث عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين قبل أن يسقط المهاجم صريعاً.

وأشار رئيس الوزراء التايواني، تشو جونغ تاي، إلى أن المهاجم كان لديه سجل إجرامي ومذكرات توقيف معلقة، وسبق أن تم تفتيش منزله.

وتعد الجرائم العنيفة نادرة في تايوان، وكانت آخر حادثة مماثلة في عام 2014 حين قتل رجل 4 أشخاص في حادث طعن بالمترو.

المصدر: الجزيرة