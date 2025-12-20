السبت   
   20 12 2025   
   29 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 23:24
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    انتشال جثامين 94 شهيدًا دُفنوا عشوائيًا في أحد شوارع غزة بسبب العدوان الصهيوني

    انتشل جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، السبت، جثامين 94 فلسطينيًا دُفنوا عشوائيًا في أحد شوارع مدينة غزة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية، تمهيدًا لنقلهم إلى مقابر رسمية.

    وخلال عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية، اضطر آلاف الفلسطينيين إلى دفن ذويهم في مقابر مؤقتة وجماعية، وفي ساحات المدارس والمستشفيات والشوارع، بسبب استحالة الوصول إلى المقابر الرسمية تحت القصف الإسرائيلي المكثف.

    وقال الدفاع المدني في بيان له إن «طواقمه، وبالتعاون مع الأهالي، نقلت جثامين 94 شهيدًا كانوا قد دُفنوا خلال الحرب في مقبرة عشوائية بشارع الصحابة وسط مدينة غزة»، وأوضح أنّه «جرى تسليم الجثامين إلى قسم الطب الشرعي في مجمع الشفاء الطبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، تمهيدًا لدفنها في مقبرة الشهداء بمدينة دير البلح وسط القطاع».

    وأشار الدفاع المدني إلى أنّه «بالتعاون مع وزارتي الصحة والأوقاف، أنهى خلال الفترة الماضية نقل جثامين آلاف القتلى الذين دُفنوا في أماكن عشوائية نتيجة ظروف الحرب»، لافتًا إلى أنّ «جزءًا من الجثامين لم تُعرَف هويات أصحابها».

    ويعمل أفراد الدفاع المدني منذ بداية حرب الإبادة في بيئة صحية شديدة الخطورة، نتيجة انتشار الجثامين في أماكن مكشوفة وافتقار القطاع إلى معدات الوقاية وأدوات الفحص البيولوجي.

    كما تسببت القيود الإسرائيلية ومنع دخول المستلزمات الطبية الأساسية في تعقيد مهام الطواقم، ما جعلهم عرضة للإصابة بالأمراض والعدوى أثناء تنفيذ عمليات الانتشال ونقل الجثامين.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

    مواضيع ذات صلة

    مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار السبت 20\12\2025

    مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار السبت 20\12\2025

    شروق الشمس مشروع امريكي

    شروق الشمس مشروع امريكي

    مسيرة في برلين دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الصهيوني على غزة

    مسيرة في برلين دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الصهيوني على غزة