بلدية كفرفيلا تنجز صيانة شبكة الصرف الصحي عند المدخل الغربي للبلدة

في إطار متابعتها المستمرة لأوضاع البنى التحتية في البلدة، قامت بلدية كفرفيلا، بالتعاون مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، بتنفيذ أعمال تأهيل وصيانة شاملة لشبكة الصرف الصحي العام عند المدخل الغربي للبلدة.

وقد تم الاستفادة من فريق الصيانة التابع للمؤسسة بكل طاقاته وخبراته الفنية، مما ساهم في إنجاز العمل بكفاءة وسرعة، بهدف الحد من الأعطال والتسربات وتحسين السلامة البيئية في تلك المنطقة.

وتوجّهت بلدية كفرفيلا بالشكر لإدارة المؤسسة وفريق العمل الميداني على التعاون المثمر، مؤكدةً أنها مستمرة في العمل على تحسين الخدمات الأساسية في كافة أحياء البلدة.

المصدر: موقع العمل البلدي