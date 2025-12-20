مستشار ترامب السابق: نفق روسيا – ألاسكا مشروع مربح للطرفين

اعتبر “جورج بابادوبولوس”، المستشار السابق للرئيس الأميركي “دونالد ترامب”، أن فكرة شق نفق بين روسيا والولايات المتحدة عبر ألاسكا “مربحة وقابلة للتنفيذ”، مؤكدًا أنها “ستعزز التجارة والاستثمار والتعاون بين الشعبين في مجالات الطاقة والأمن”.

وقال بابادوبولوس في مقابلة مع وكالة “نوفوستي” إن “المشروع سيقوي العلاقات بين أكبر قوتين اقتصاديتين وجيوسياسيتين في العالم، معتبراً أن الاستثمارات المطلوبة ليست ضخمة ويمكن دراستها بجدية”.

يذكر أن المشروع سبق أن أشار إليه كيريل دميترييف، المبعوث الروسي ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة، مؤكدًا “إمكان إنجازه تقنيًا خلال أقل من ثماني سنوات، فيما وصف ترامب المشروع بـ”المثير للاهتمام”، وأكدت الخارجية الروسية أن تنفيذه يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية من الجانبين”.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية