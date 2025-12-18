الجنائية الدولية ترفض بشدة العقوبات الأميركية الجديدة على قاضيين من أعضائها

أعربت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، عن رفضها الشديد للعقوبات الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة بحق قاضيين إضافيين شاركا في التحقيق المتعلق باتهام الكيان الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت الهيئة القضائية، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، في بيان إن «المحكمة الجنائية الدولية ترفض بشدة العقوبات الأميركية الجديدة» المفروضة على القاضيين غوتشا لوردكيبانيدزه من جورجيا، وإردينيبالسورين دامدين من منغوليا.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على تسعة قضاة ومدّعين عامّين في المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة أثارت انتقادات واسعة داخل الأوساط القانونية الدولية.

وأضافت المحكمة أن «هذه العقوبات تشكّل هجومًا صارخًا على استقلالية مؤسسة قضائية محايدة، تعمل وفق التفويض الممنوح لها من قبل الدول الأطراف»، معتبرة أن «الإجراءات التي تستهدف قضاة ومدّعين عامّين منتخبين من قبل الدول الأطراف تقوّض سيادة القانون».

وتابعت الهيئة القضائية الدولية أن «تعريض أطراف قضائية للتهديد بسبب تطبيق القانون يعني أن النظام القانوني الدولي نفسه بات في خطر»، مؤكدة في الوقت نفسه أنها «ستواصل تنفيذ ولايتها باستقلالية وحيادية، وبما يتوافق بشكل كامل مع نظام روما الأساسي».

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الخميس، فرض عقوبات تستهدف قاضيين إضافيين في المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة وُصفت بأنها دعم للكيان الإسرائيلي، الذي يواجه رئيس حكومته بنيامين نتانياهو مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في بيان، إن القاضيين صوّتا في وقت سابق من هذا الأسبوع ضد طعن قدّمه الكيان الإسرائيلي في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم يُشتبه بارتكابها في قطاع غزة خلال العامين الماضيين.

المصدر: أ.ف.ب.