    لبنان

    ابو زيد: الغارات الاسرائيلية استهتار بالقانون الدولي وندعو المجتمع الدولي والجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها

      كتب النائب السابق أمل أبو زيد على منصة “أكس”: “نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على جورة الخضر – كوع الفيل في محيط بلدة القطراني وعلى بركة الجبور في محيط كفرحونة في منطقة جزين.

      إنّ تكرار هذه الاعتداءات يؤكد سياسة التصعيد والاستهتار بالقانون الدولي، ويقوّض كل الجهود الرامية إلى التهدئة وحماية السلم الأهلي. وعليه، نحمّل اسرائيل كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الأعمال العدوانية، وندعو المجتمع الدولي والجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات رادعة تضع حدًّا لهذه الانتهاكات المتواصلة”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

