“يازا”: الأعمال الجارية على أوتوستراد صيدا – بيروت تُنفَّذ دون أدنى مراعاة لمعايير السلامة المرورية

وجهت جمعية “يازا” في لبنان، الثلاثاء، نداءً عاجلًا إلى وزارة الأشغال العامة والنقل، أشارت فيه إلى أن “الأشغال الجارية على أوتوستراد الجنوب من صيدا باتجاه بيروت تُنفَّذ حاليًا من دون أدنى مراعاة لمعايير السلامة المرورية، ما يشكل خطرًا داهمًا على حياة المواطنين”، وتابعت: “لا توجد أي إشارات تحذيرية، ولا لوحات تنبيه لمواقع قشط الإسفلت، ولا إنارة ليلية، في مخالفة واضحة لأبسط شروط السلامة العامة”.

وقالت الجمعية: “كما أن قيام الشركة المنفّذة بقصّ الإسفلت بشكل عرضي قبل موعد فرش الطبقة الجديدة يعد إجراءً خطيرًا وغير مبرّر، ويتسبّب بحوادث محتملة، خاصة عند السرعات العالية”.

وطالبت الجمعية “وزارة الأشغال العامة والنقل، ومن خلال مهندسيها المشرفين، بالإيعاز فورًا إلى الشركة المنفّذة بالالتزام الصارم بشروط السلامة المرورية – وضع إشارات تحذيرية واضحة ومضاءة – تأمين إنارة وإرشادات على طول مسار الأشغال – تنظيم مراحل القشط والفرش بما لا يعرّض السائقين للخطر”.

ولفتت الجمعية إلى أن “منطقة الأشغال الحالية تمتدّ على عشرات الكيلومترات، ما يضاعف حجم الخطر يوميًا”، وتابعت: “سلامة المواطنين ليست تفصيلاً، والإهمال على الطرقات جريمة لا تُغتفر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام