“اليازا” تحذّر من وجود فتحات خطيرة على الطرق السريعة

دقّت جمعية “اليازا” ناقوس الخطر بعد توثيق عشرات الفتحات القاتلة على مختلف الطرق الدولية في لبنان، والتي تسبّبت بموت وإعاقة الكثير من الناس خلال السنوات الماضية.

وقالت الجمعية في بيان لها، الخميس، إن “الالتفاف بشكل عشوائي وسط الطريق الدولي هو بمثابة محاولة انتحار أو محاولة قتل الآخرين عن غير قصد، وبالتالي من الواجب وقف هذه الالتفافات القاتلة”، وأكدت أن “مثل هذه الفتحات القاتلة تُعرّض حياة السائق والركاب وبقية مستعملي الطريق لخطر الموت الفوري، إذ إنّ الأوتوسترادات مصمّمة للسرعات العالية، وأي التفاف غير قانوني يتحوّل إلى كارثة مميتة”.

وناشدت الجمعية “وزارة الأشغال العامة والنقل إغلاق هذه الفتحات القاتلة بأسرع وقت ممكن على الطرق السريعة، للحد من إمكانية الالتفاف العشوائي، وحماية مستخدمي الطريق من أخطار قاتلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام