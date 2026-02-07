نيبال | مصرع 13 شخصا في سقوط حافلة تقل موكب زفاف من طريق جبلي

لقي ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم وأصيب 34 آخرون بعدما انحرفت حافلة كانت تقل موكبا من حفل زفاف عن طريق جبلي في غرب نيبال وسقطت من منحدر، بحسب ما أعلنت الشرطة اليوم الجمعة.

وكانت الحافلة في طريق عودتها وهي تقل أفرادا من موكب الزفاف عندما سقطت من ارتفاع يقارب 200 متر، قبل أن تستقر على أرض منبسطة قرب قرية بودغاون، على بعد نحو 500 كيلومتر غرب العاصمة كاتماندو.

وقالت الشرطة إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في موقع الحادث، وتم إنقاذ 45 شخصا من موقع الحادث. وتم نقل 40 منهم، بينهم 13 امرأة و27 رجلا، إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما جرى نقل خمسة آخرين إلى مركز صحي.

وتوفي خمسة مصابين آخرين خلال تلقيهم العلاج في المستشفى. وقالت الشرطة إن العريس والعروس كانا يستقلان سيارة منفصلة ولم يصابا بأذى.

وذكر عناصر الإنقاذ من قوة الشرطة المسلحة أن الحادث يرجح أنه وقع بعد انفجار أنبوب ضغط، بينما كانت الحافلة المحملة بشكل كبير تصعد طريقا منحدرا.

المصدر: روسيا اليوم