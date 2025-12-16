الإمام الخامنئي: الشابّ الإيراني حافظَ على هويّته الدينيّة أمام الموجة الإعلاميّة الهائلة

أكّد الإمام السيد علي الخامنئي أنّ الشابّ الإيراني، رغم الموجة الإعلاميّة الهائلة وإمكانات التأثير الواسعة، تمكّن من الحفاظ على هويّته الدينيّة. كما شدّد على أنّ نقل قيم ودوافع مرحلة «الدفاع المقدّس» إلى الجيل الجديد يُعدّ من المهمّات الأساسيّة في المرحلة الراهنة، ويتطلّب عملًا فنّيًا جادًا ومتابعة دؤوبة لتعزيز الاستعدادات الإيجابيّة القائمة في البلاد.

وخلال لقائه القائمين على مؤتمر إحياء ذكرى 5580 شهيدًا من محافظة ألبرز، الثلاثاء 16/12/2025، في مكان انعقاد هذا المؤتمر بمدينة كرج، عدّ الإمام الخامنئي إيصالَ دوافع وقيم مرحلة «الدفاع المقدّس» إلى جيل الشباب من الأعمال المهمّة في الظروف الراهنة، وقال: «إنّ شبابَ اليوم شبابٌ جيّدون، وعلى الرغم من وجود إمكانات متقدّمة لإيصال مختلف المضامين والمفاهيم إلى أذهانهم، لكنّهم تمكّنوا من الحفاظ على هويّتهم الدينيّة، ويجب الاستفادة من هذه الأرضيّة لتبيين القيم وإيصالها إلى الشباب بأسلوبٍ فنّي».

وأشار الإمام الخامنئي إلى الشوق للقاء الله والشعور بالتكليف الديني لدى مجاهدي «الدفاع المقدّس» بوصفهما من بين عشرات القيم والدوافع في تلك المرحلة، وشدّد على ضرورة عدم السماح بخمود هذه الدوافع.

كما أكّد الإمام الخامنئي أنّ إيصال قيم ودوافع مرحلة «الدفاع المقدّس» إلى الجيل الجديد يحتاج إلى عملٍ فنّي ومتابعةٍ دؤوبة، لافتًا إلى أنّه «على الرغم من كلّ الصعوبات والمشكلات، فإنّ في البلاد نقاطًا إيجابيّةً كثيرة واستعداداتٍ كبيرة للتحرّك في طريق الإسلام والثورة، وينبغي تعزيزها».

المصدر: موقع الامام الخامنئي