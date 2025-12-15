الإثنين   
   15 12 2025   
   24 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 23:05
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    إطلاق مبادرة «السلام الأزرق» والتحذير من مخاطر بيئية مشتركة

    رئيس الحكومة نواف سلام يحذّر من تحديات مناخية ومائية تهدّد استقرار المنطقة

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    لبنان على حافة الـ«قد» و«ربّما»: انتظار ثقيل قبل اجتماع لجنة الميكانيزم

    لبنان على حافة الـ«قد» و«ربّما»: انتظار ثقيل قبل اجتماع لجنة الميكانيزم

    جولة دبلوماسية في جنوب الليطاني للاطلاع على مهام الجيش

    جولة دبلوماسية في جنوب الليطاني للاطلاع على مهام الجيش

    خروقات برّية وجوية وبحرية…على مرأى الدولة الغائبة

    خروقات برّية وجوية وبحرية…على مرأى الدولة الغائبة