قائد في الناتو يشارك في محادثات برلين بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

شارك القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا، الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، في محادثات جرت يوم الأحد في برلين بين الوفدين الأميركي والأوكراني، حيث جلس إلى جانب الممثلين الأميركيين خلال الاجتماع.

وأفادت وكالة “نوفوستي” بأن مشاركة غرينكيفيتش برزت بعد نشر المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف صوراً من اللقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها الجنرال الأميركي مرتدياً زيه العسكري، جالساً إلى يسار ويتكوف، فيما جلس إلى يمينه المبعوث الخاص وصهر الرئيس الأميركي، رجل الأعمال جاريد كوشنير.

ولم يُعلن رسمياً عن مشاركة غرينكيفيتش في المحادثات، كما لم تُكشف القضايا المرتبطة بجدول أعمال حلف الناتو التي نوقشت خلال الاجتماع.

وكان ويتكوف قد أكد أن المحادثات أحرزت “تقدماً كبيراً” في يومها الأول، بعد مناقشة خطة سلام من 20 بنداً بشأن أوكرانيا، إلى جانب قضايا اقتصادية وملفات أخرى.

ومن المقرر أن تتواصل محادثات برلين اليوم الاثنين، مع انضمام عدد من القادة الأوروبيين إليها.

وفي السياق، ألمح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأحد، إلى استعداده للتخلي عن السعي لانضمام بلاده إلى حلف الناتو، مقابل الحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

في المقابل، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق أن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الناتو يشكل تهديداً لأمن روسيا، معتبراً أن هذا الملف كان أحد أسباب إطلاق العملية العسكرية الروسية.

