لافروف: روسيا تحذر من تعزيز عسكري يهدد موازين القوة في البلقان

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تلاحظ توجهات خطيرة لزيادة القدرات العسكرية وتغيير موازين القوة في منطقة البلقان.

وفي مقال نشرته صحيفة “بوليتيكا” الصربية، أشار لافروف إلى أن الدول الغربية الداعمة للسلطات الانفصالية في كوسوفو تتجاهل منذ سنوات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 الخاص بتسوية الوضع في الإقليم الصربي.

وأوضح أن هذه الدول، بعد اعترافها باستقلال كوسوفو المعلن من طرف واحد، “تواصل تشجيع التجاوزات المعادية للصرب التي ترتكبها قيادة بريشتينا، بما في ذلك خطوات لإنشاء جيش غير شرعي لألبان كوسوفو”، مشيراً إلى تشكيل تحالفات عسكرية يشارك فيها الإقليم مع دول ذات سيادة.

وأضاف لافروف: “من الواضح أن هناك توجهات خطيرة لزيادة القدرات العسكرية في البلقان وتغيير موازين القوة”، مؤكداً أن ذلك يشكل “انتهاكاً سافراً لاتفاقيات دايتون” الخاصة بالتسوية السلمية وإحلال الاستقرار في المنطقة.

ويأتي هذا التصريح بمناسبة الذكرى الثلاثين لاتفاقيات دايتون التي أنهت الحرب في البوسنة والهرسك في تسعينات القرن الماضي.

المصدر: روسيا اليوم