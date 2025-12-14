بوشكوف: ميرتس متحدثا عن نهاية النفوذ الأمريكي في أوروبا يعترف بحدوث تحول جيوسياسي

قال عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف، إن تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس حول نهاية حقبة Pax Americana بالنسبة لأوروبا تمثل اعترافا جديا بتحول جيوسياسي كبير.

في وقت سابق، أعلن ميرتس، في سياق تغير مسار السياسة الخارجية الأمريكية، عن ضرورة الدفاع عن مصالحها الخاصة، معلنا أن “عقود السلام الأمريكي قد انتهت إلى حد كبير بالنسبة لنا في ألمانيا”.

وكتب بوشكوف على قناته في تلغرام: أعلن المستشار الألماني وزعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في مؤتمر الحزب بميونخ أن عهد السلام الأمريكي قد ولّى بالنسبة لأوروبا. وهذا اعتراف جاد بتحوّلٍ جيوسياسي كبير، لا يزال البعض يشكّك فيه، ولكنه كان يلوح في الأفق منذ فترة. وقد أزفت أولى بوادر هذا التحوّل مع انتخاب دونالد ترامب لولاية رئاسية ثانية”.

ووفقا للسيناتور الروسي، أكد ترامب في ذلك الوقت أنه لا يدعم أوروبا التي تعتمد على الولايات المتحدة في حمايتها، “ولم يتردد في إظهار موقفه للقادة الأوروبيين، بدءا من ميركل”.

وأضاف السيناتور أن جو بايدن حاول تطمين النخبة الأوروبية في مؤتمر ميونخ، ووعد بالعودة إلى الأيام الخوالي، لكن ترامب سرعان ما ألغى وعود سلفه.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية