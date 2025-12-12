الجمعة   
    لبنان

    التربية تعلن عن مواعيد إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة

      أصدر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الاستاذ فادي يرق المـذكـرة الإداريـة رقــم : ١١١ المتعلقة بروزنامة إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة على ان تصدر لاحقا مواعيد اجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة
      وجاء في المذكرة:

      تُجرى الامتحانات الخطية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة لدورة العام 2026 العاديّة، وفقاً للترتيب الآتي:
      ​​​
      اليوم والتاريخ
      فـرع العلوم العامة

      اليوم والتاريخ
      فـرع علوم الحياة

      المادة
      التوقيت

      المادة
      التوقيت
      الإثنين
      جغرافيا
      8:30 – 9:30

      الإثنين
      جغرافيا
      8:30 – 9:30
      29/6/2026
      فيزياء
      9:50 – 12:50

      29/6/2026
      علوم الحياة
      9:50 – 12:50
      الأربعاء
      رياضيات
      8:30 – 12:30

      الأربعاء
      تاريخ
      8:30 – 9:30
      1/7/2026

      1/7/2026
      فيزياء
      9:50 – 11:50
      الخميس
      فلسفة وحضارات
      8:30 – 10:30

      الخميس
      فلسفة وحضارات
      8:30 – 10:30
      2/7/2026
      اللغة الأجنبية وآدابها
      10:50 – 13:20

      2/7/2026
      اللغة الأجنبية وآدابها
      10:50 – 13:20
      السبت
      تربية
      8:30 – 9:30

      السبت
      تربية
      8:30 – 9:30
      4/7/2026
      كيمياء
      9:50 – 11:50

      4/7/2026
      كيمياء
      9:50 – 11:50
      الإثنين
      اللغة العربية وآدابها
      8:30 – 11:00

      الإثنين
      اللغة العربية وآدابها
      8:30 – 11:00
      6/7/2026
      تاريخ
      11:20 – 12:20

      6/7/2026
      رياضيات
      11:20 – 13:20

      اليوم والتاريخ
      فـرع الاجتماع و الاقتصاد

      اليوم والتاريخ
      فـرع الآداب و الإنسانيات

      المادة
      التوقيت

      المادة
      التوقيت
      الإثنين
      29/6/2026
      جغرافيا
      8:30 – 9:30

      الإثنين
      29/6/2026
      الفلسفة العامة
      8:30 – 11:30

      رياضيات
      9:50 – 11:50

      فيزياء
      12:10 – 13:10

      فيزياء
      12:10 – 13:10
      الأربعاء
      تاريخ
      8:30 – 9:30

      الأربعاء
      تاريخ
      8:30 – 9:30
      1/7/2026
      اقتصاد
      9:50 – 12:50

      1/7/2026
      اللغة العربية وآدابها
      9:50 – 12:50
      الخميس
      2/7/2026
      علوم الحياة
      8:30 – 9:30

      الخميس
      2/7/2026
      علوم الحياة
      8:30 – 9:30

      كيمياء
      9:50 – 10:50

      كيمياء
      9:50 – 10:50

      اللغة الأجنبية وآدابها
      11:10 – 13:40

      جغرافيا
      11:10 – 13:10
      السبت
      تربية
      8:30 – 9:30

      السبت
      تربية
      8:30 – 9:30
      4/7/2026
      اجتماع
      9:50 – 12:50

      4/7/2026
      اللغة الأجنبية وآدابها
      9:50 – 12:50
      الإثنين
      فلسفة وحضارات
      8:30 – 10:30

      الإثنين
      الفلسفة العربية
      8:30 – 11:30
      6/7/2026
      اللغة العربية وآدابها
      10:50 – 13:20

      6/7/2026
      رياضيات
      11:50 – 12:50

      على أن يتم تحديد مواعيد الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة لدورة العام 2026 العاديّة في موعد لاحق.

      المصدر: وزارة التربية

