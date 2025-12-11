روسيا تعلن السيطرة على سيفيرسك والتقدم نحو كراماتورسك وسلوفيانسك في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا الخميس السيطرة على مدينة سيفيرسك في شرق أوكرانيا، أحد آخر الجيوب في هذه الجبهة والذي يحول دون اقتراب القوات الروسية من مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك الكبيرتين.

وقال رئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف للرئيس فلاديمير بوتين في كلمة متلفزة “تم تحرير مدينة سيفيرسك”، فيما شكر بوتين الجنود على ما وصفه بـ”التقدم الثابت” على الجبهة.​​

تقع سيفيرسك على بُعد نحو 30 كيلومتراً شرق كراماتورسك وسلوفيانسك، وهما آخر مدينتين رئيسيتين لا تزالان تحت السيطرة الأوكرانية في دونباس، المنطقة الصناعية والتعدينية التي تسعى القوات الروسية إلى احتلالها بالكامل. وكانت المدينة تضم نحو 11 ألف نسمة قبل الحرب، وهي مدمّرة إلى حدّ كبير حالياً جراء القتال المستمر منذ أشهر.​​

وبحسب محللين عسكريين، اقتربت القوات الروسية من سيفيرسك من ثلاث جهات منذ أيلول/سبتمبر الفائت، قبل أن تخترق الدفاعات الأوكرانية المحلية بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، ما سرّع سقوط الخطوط الأمامية الأوكرانية في هذه المنطقة.

وكان موقع “ديب ستايت” المقرّب من الجيش الأوكراني قد أفاد الاثنين بأن المدينة “تسقط تدريجاً في يدي العدو”، قبل أن يحدد الخميس نصف سيفيرسك تحت السيطرة الروسية، واضعاً النصف الآخر في “منطقة رمادية” متنازع عليها بين الجيشين.​

في الأسابيع الأخيرة، أعلنت روسيا سيطرتها على عدة مواقع رئيسية على الجبهة، بينها مركز بوكروفسك اللوجستي في منطقة دونيتسك وبلدتا كوبيانسك وفوفشانسك في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد، بحسب تقارير عسكرية روسية وغربية متطابقة.

وتخوض القوات الروسية حالياً معارك للسيطرة على مدينة ميرنوغراد القريبة من بوكروفسك، ومنطقة كوستيانتينيفكا، وموقع هوليايبولي الاستراتيجي جنوباً، في إطار محاولة توسيع نطاق التقدم في دونباس وزابوريجيا.​​

وأكد بوتين الخميس أنه “يلاحظ تقدماً جيداً على جميع الجبهات” للجيش الروسي في أوكرانيا، قائلاً إن “تحرير الأراضي يسير تدريجاً وبثبات”، في إشارة إلى ما تعتبره موسكو مناطق “انضمت” إلى الاتحاد الروسي بعد الاستفتاءات المثيرة للجدل.

ووفق تحليل أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات معهد دراسة الحرب في واشنطن، حقق الجيش الروسي في تشرين الثاني/نوفمبر أكبر تقدم له على الجبهة الأوكرانية منذ عام، سواء من حيث المساحة أو عمق الاختراق في خطوط الدفاع الأوكرانية.​​

في غضون ذلك، تتفاوض أوكرانيا وروسيا بشكل منفصل مع الولايات المتحدة بشأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب التي طرحتها واشنطن قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، وتتضمن بحسب تسريبات صحفية حزمة من 19 بنداً تشمل الضمانات الأمنية ومستقبل العلاقات بين الأطراف المعنية.

وتشير تقارير دبلوماسية إلى أن المحادثات حققت “تقدماً ملموساً” في بعض البنود، فيما تبقى القضايا الأكثر حساسية مرهونة بقرارات سياسية على أعلى المستويات في واشنطن وموسكو وكييف.​​

المصدر: أ.ف.ب.